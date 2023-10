Hoppenhelm est un jeu d'aventure décontracté créé par BUN GUN. Vous êtes Sir Hoppenhelm, perdu dans les profondeurs du donjon de son propre château de Dunkelburg. Vous devez sauter, bloquer et vous frayer un chemin jusqu'au sommet tout en collectant autant de pièces et de richesses que possible. Soyez prudent avec votre timing, car le sol est de la vraie lave dans ce jeu. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez dépenser les pièces que vous avez gagnées pour rendre Sir Hoppenhelm plus fort et plus rebondissant. De plus, vous pouvez débloquer de nouveaux alliés dotés de différentes capacités ou même de nouvelles armes. Pouvez-vous vous frayer un chemin jusqu'au sommet ? Continuez à sauter et ne passez pas trop de temps sur des tuiles suspectes. Attaque - Touche flèche gauche Saut - Touche flèche droite Bouclier - Touche flèche haut Hoppenhelm est développé par BUN GUN. C'est leur premier jeu sur Poki.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Hoppenhelm. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.