Drill Up est un jeu d'adresse dans lequel vous devez vous frayer un chemin à travers le sol et établir le score le plus élevé ! Drill Up a été créé par UAB Applava. Frayez-vous un chemin à travers le noyau terrestre et essayez de collecter quelques pièces, mais soyez prudent, le magma en dessous de vous monte. Soyez assez rapide pour percer la lave et assurez-vous de viser les rouets si vous manquez. , tu n'y arriveras pas. Débloquez tous les personnages et progressez, établissez un nouveau record et devenez le maître numéro 1 de Drill Up !Contrôles :Espace / Clic - sauterÀ propos du créateur :Drill Up a été créé par UAB Applava.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Drill Up. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.