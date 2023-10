Dans Jump Around, vous contrôlez la rotation du monde sous vos pieds sauteurs ! Sautez autour du monde, récupérez toutes les pièces et objets spéciaux, et établissez un saut en longueur record en terminant le niveau. Faites attention à l'eau, aux pointes et aux autres dangers lorsque vous faites tout le tour. Réalisez habilement vos sauts sur les blocs pour sauter de plus en plus haut et éviter les obstacles. Débloquez tous les personnages et terminez chaque niveau pour devenir le maître du saut ultime.Espace - avancerJump Around a été créé par Kiemura, connu pour des jeux comme Picky Package, Piranh.io et Tap Roller.

