Dans Up Together, votre objectif est de sauter jusqu'au sommet ! Choisissez votre fruit ou légume préféré, choisissez un joli nom et partez pour une aventure de parkour. Marchez sur les blocs bleus pour augmenter votre vitesse et sauter très loin, mais évitez les blocs rouges ! Plus vous montez haut, meilleure sera votre place dans le classement, alors essayez d'aller aussi loin que possible. Et gardez les yeux ouverts, il se peut que des secrets se cachent... Avez-vous les compétences en parkour pour atteindre le sommet d'Up Together ?

Site Web : poki.com

