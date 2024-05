Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

We Skate est un jeu de plateforme dans lequel vous vous lancez dans une aventure passionnante au sommet de votre fidèle skateboard ! Maîtrisez l'art du timing pour exécuter des sauts parfaitement chronométrés. Mais attention aux obstacles et aux oiseaux volants qui pourraient vous faire tomber ! Collectez des pièces éparpillées le long de votre chemin pour débloquer des accessoires élégants et de puissantes améliorations. Préparez-vous à prendre le trottoir et patinons !

Site Web : poki.com

