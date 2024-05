Digging Master est un jeu de simulation qui vous invite à vous lancer dans une aventure archéologique, où vous pourrez découvrir des artefacts anciens et construire votre propre musée ! Creusez dans le sol pour découvrir des fossiles fascinants comme le Triceratops, le T-Rex et le Stegosaurus. Assemblez ces créatures majestueuses et exposez-les dans votre musée pour attirer les visiteurs. Vendez des billets aux invités et gagnez de l’argent pour agrandir davantage votre musée. Investissez dans des améliorations pour creuser plus rapidement et découvrir des artefacts plus rares, ou embauchez des ouvriers pour vous aider dans votre quête. Êtes-vous prêt à devenir le maître ultime des fouilles ?

Site Web : poki.com

