Partez pour une aventure rapide en moto dans Blocky Trials, un jeu dans lequel vous vous efforcez de surmonter des défis fous en tant que pilote de motocross professionnel. Intense et rapide, il y a plus de 30 pilotes uniques à débloquer et à sélectionner, chacun avec ses propres capacités, telles que des vitesses plus rapides, une meilleure maniabilité des motos plus grosses ou de meilleurs sauts par-dessus les barrages routiers et autres obstacles. Il y a 3 niveaux à débloquer, chacun plus difficile que le précédent. Collectez des pièces le long des routes pour débloquer de nouveaux pilotes et motos, mais méfiez-vous des paysages hors route cahoteux, des paysages urbains détruits et des ports difficiles. Il s'agit d'un jeu de conduite de style Minecraft où votre objectif principal est de survivre au trajet.

Site Web : poki.com

