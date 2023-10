Pour les amateurs de sensations fortes et les accros à l'adrénaline des jeux, Bike Trials Junkyard vous propose le défi extrême des compétitions sur piste hardcore. Parcourez chaque parcours de casse sur un VTT pour accumuler des points et débloquer de nouveaux véhicules, comme une moto BMX épique. Les mouvements du VTT sont délicats, car toute accélération, cascade ou décélération brusque pourrait faire planter votre vélo. Votre objectif est une course jusqu'à la ligne d'arrivée sur 10 parcours, chacun plus difficile et semé d'obstacles les uns que les autres. Les graphismes 3D vous mettent DANS le jeu, vous permettant d'améliorer votre VTT ou votre moto tout en sentant l'adrénaline couler dans vos veines.

