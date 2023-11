Doggo Clicker est un jeu de clicker inactif dans lequel vous devez cliquer sur votre chien pour le rendre plus heureux ! Il existe des tonnes d'améliorations différentes que vous pouvez obtenir pour augmenter le nombre de clics que vous effectuez - depuis une simple souris en papier jusqu'au Dieu Chien ! Vous pouvez également vous procurer des accessoires sympas pour le chien, comme une couronne pour votre tête ou des chaussures pour vos pattes ! Une fois que vous avez atteint le niveau 100, vous pouvez gagner encore plus de pièces d'écorce par clic pour devenir plus fort ! Voyons vous et votre ami prendre le relais !

Site Web : poki.com

