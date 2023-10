Rock Paper Clicker est un jeu de clicker qui élève l'expérience classique des ciseaux à papier rock à un autre niveau. Vous n'êtes pas limité à quelques roches et objets de grands magasins dans ce jeu. Au lieu de cela, vous affrontez de l'eau, du feu, de l'air, des éponges, des humains, des armes à feu, des loups, et si vous jouez assez longtemps, des surprises encore plus amusantes ! C'est très simple à jouer : cliquez simplement sur un sujet ou un objet de la liste qui battra celui en cours à l'écran. Mettez votre chapeau de réflexion et essayez de visualiser comment ces matières et objets peuvent interagir les uns avec les autres. Avez-vous la maîtrise nécessaire pour terminer Rock Paper Clicker ? Détruisez l'élément donné sur l'écran en en sélectionnant un autre qui le bat. Par exemple : La pierre bat les ciseaux. Les ciseaux battent le papier.Sélectionner l'élément - Clic gauche de la sourisRock Paper Clicker a été développé par Codebolt, une équipe de développement de jeux aux États-Unis. C'est leur premier jeu sur Poki ! Rock Paper Clicker est jouable sur votre bureau. Vous pouvez jouer à Rock Paper Clicker gratuitement sur Poki.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Rock Paper Clicker. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.