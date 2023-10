Stickman Escape est un jeu de plateforme et de réflexion dans lequel vous contrôlez deux amis stickman qui tentent de s'échapper de l'établissement dans lequel ils sont confinés. Tout ce que vous avez à faire est de contrôler la personne bleue et de récupérer la clé bleue, puis de prendre le contrôle de la personne rouge et de saisir la clé rouge. clé. Simple, non ? Eh bien, c'est plus difficile que vous ne le pensez. Il y a des agents de sécurité, des caméras, des drones, des lasers, des cuves d'acide dans lesquelles vous pouvez tomber, et bien plus encore. Il y a aussi d'autres prisonniers dont vous pouvez sauver et débloquer les costumes. En fait, vous pouvez débloquer une multitude de skins et d'accessoires pour garder le jeu à jour. N'oubliez pas de visiter la Lucky Wheel pour gagner de l'argent gratuit pendant que vous y êtes. Nous savons que vous avez les compétences nécessaires pour vous échapper. Go!Move - WASD ou touches fléchéesInteragir/Utiliser - Personnage GSwitch - FZoom arrière - ZPause - ESCStickman Escape a été créé par PEGASUS. Jouez à leur autre jeu sur Poki : Stickman Go ! Vous pouvez jouer à Stickman Escape gratuitement sur Poki. Stickman Escape peut être joué sur votre ordinateur.

Site Web : poki.com

