BuildNow GG est un jeu de construction et de tir en ligne proposant divers modes de jeu, armes et cartes. Développez et perfectionnez vos compétences en mode formation hors ligne. BuildNow GG fait partie d'un genre émergent de jeu en ligne qui combine la construction tactique et un jeu de tir à la troisième personne. Construisez, photographiez et faites la fête Dans le jeu, vous construisez des rampes, des toits et des murs le plus rapidement possible tout en affrontant un autre adversaire. Pour les nouveaux joueurs, l’entraînement à la visée est un excellent moyen d’apprendre les commandes de base. Le jeu est en ligne, mais vous pouvez également démarrer une partie privée avec vos amis en mode fête. Vous pouvez héberger jusqu'à 6 à 12 joueurs dans une partie privée. Maîtrisez vos armes Les armes couvrent l’équipement standard auquel vous vous attendez dans un titre de tir, et vous pouvez basculer entre elles pendant que vous combattez. Le chargement comprend un pistolet, un fusil d'assaut, un fusil de sniper, un fusil de chasse et une pioche. Personnalisez votre profil BuildNow GG propose de nombreuses options de personnalisation. Vous pouvez personnaliser la qualité visuelle, la limite FPS, le HDR et bien plus encore dans les paramètres graphiques. Les options incluent également une personnalisation complète du HUD afin que vous puissiez créer le profil idéal pour la prise de vue et la construction.

Site Web : battlelab-games.github.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à BuildNow GG. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.