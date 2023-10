The Sniper Code est un jeu de tir et de réflexion créé par Softlitude dans lequel votre tâche consiste à éliminer les ennemis à distance à l'aide de votre fusil de sniper. Terminez plus de 30 niveaux difficiles avec divers objectifs et profitez d'un gameplay intuitivement fluide. Votre précision compte beaucoup dans ce jeu, tout comme votre capacité de furtivité. N'oubliez pas de dépenser l'argent que vous avez gagné dans le magasin pour améliorer vos compétences. Avez-vous ce qu'il faut pour terminer ce jeu exaltant ? Viser - Déplacer le curseur Tirer - Bouton gauche de la souris Le code Sniper a été créé par Softlitude. C'est leur premier jeu ici sur Poki !

Site Web : poki.com

