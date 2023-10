Repuls.io est un jeu de tir multijoueur créé par Docski. Combattez en ligne contre de vrais joueurs dans un vaste monde ouvert tout en explorant une variété d'armes, de véhicules et d'équipements. Vous contrôlez un personnage en mouvement constant, ce qui permet de manœuvrer et de tirer simultanément. Puisque chaque arme est unique avec ses propres forces et faiblesses, vous pouvez facilement créer votre propre style de jeu et vous différencier des autres joueurs. Êtes-vous prêt à devenir le premier super soldat au monde entièrement augmenté ? Partez à la conquête, soldat !

Site Web : repuls.io

