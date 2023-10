Combat Reloaded 2 est un jeu de tir multijoueur à la première personne et la suite des titres populaires Combat Reloaded et Combat Online. Les deux ont été développés par NadGames. Entrez dans l'arène et préparez-vous pour une bataille totale. Choisissez parmi des tonnes de cartes différentes pour le cadre de notre combat et soyez prêt à vous armer de plusieurs armes différentes. Combattez vos ennemis dans une bataille totale pour voir quelle équipe l'emportera ! Avez-vous les compétences nécessaires pour atteindre le sommet ?Combat Reloaded 2 est créé par NadGames, basé au Mexique. Ils sont également les créateurs de Combat Reloaded et Combat Online (Combat 5).

Site Web : poki.com

