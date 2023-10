The Impossible Quiz 2 est le deuxième volet du quiz le plus difficile du Word Wide Web. Les questions sont même devenues plus délicates que dans le premier quiz, ce qui fait de ce jeu officiellement le plus difficile disponible. Le créateur Splapp-me-do a tout fait pour que vous ne réussissiez pas à répondre à ce quiz. 120 questions attendent des réponses. Bonne chance ! Ce jeu original fonctionne sans Flash sur n'importe quel appareil. Avez-vous répondu à toutes les questions ? Jouez à The Impossible Quiz. Utilisez votre souris pour répondre aux questions. The Impossible Quiz a été créé par Splapp-me-do. Il a également créé l'original The Impossible Quiz et le quiz sur le thème de Noël : The Impossible Quizmas. Naleksuh a trouvé la plupart des bugs de ce jeu, et ils ont été corrigés grâce à lui !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à The Impossible Quiz 2. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.