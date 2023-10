One More Line est un jeu d'arcade décontracté dans lequel vous voyez combien de temps votre ligne peut s'étendre ! Créé par SMG Studios, ce jeu très addictif à un seul bouton mettra à l'épreuve vos compétences et votre timing. Jouez à One More Line sur Poki et voyez à quel point votre ligne peut être folle. Maintenez votre barre d'espace au bon moment pour faire pivoter votre ligne d'un point à un autre. Mais courez sur les côtés et votre ligne est terminée ! Trompeusement simple, mais incroyablement stimulant, jouez à One More Line sur Poki dès aujourd'hui. Contrôles :Espace - Tenez pour balancerÀ propos du créateur :One More Line est le troisième volet de la série One More de SMG Studios, basé à Melbourne, en Australie. La série comprend également One More Dash et One More Bounce. Ils sont également les créateurs de Super One More Jump, Thumb Drift, etc.

Site Web : poki.com

