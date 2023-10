Tap Tricks est un jeu de patinage d'arcade développé par Gesinimo Games. Maintenez votre saut et relâchez-le au bon moment pour lancer des figures et des figures ! Laissez le déroulement du jeu prendre le dessus dans cette aventure explosive de skate board. Allez-y et démontrez la puissance de votre skate ! Maintenez et appuyez sur l'écran pour déclencher des actions. Tap Tricks est créé par Gesinimo Games. C'est leur premier jeu sur Poki !

