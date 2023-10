Kawaii Dress-Up est un joli jeu d'habillage dans lequel tu peux créer et personnaliser un nombre illimité de personnages élégants. Lancez le jeu et commencez à porter vos vêtements préférés. Personnalisez tous les aspects de votre personnage : la peau, les cheveux, les traits du visage, les vêtements et bien plus encore ! Vous avez également le choix entre de nombreuses couleurs et motifs ! Une fois que vous êtes satisfait de votre création, appuyez sur le bouton à gauche pour l'enregistrer sur votre appareil. Allez-y et montrez-nous à quel point vous pouvez être créatif ! Êtes-vous prêt à devenir la fashionista la plus célèbre de la ville ? Cliquez ou appuyez sur un objet/une couleur pour l'équiper ou le déséquiper. Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour randomiser votre personnage. Appuyez sur le bouton ci-dessous pour enregistrer votre création. Kawaii Dress-Up est développé par ARF Games. Ils ont d'autres jeux incroyables sur Poki : Dungeons & Dress-Ups, Bearsus et Stick Fighter. Vous pouvez jouer à Kawaii Dress-Up gratuitement sur Poki. Kawaii Dress-Up est jouable sur votre ordinateur et vos appareils mobiles tels que les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Kawaii Dress-Up. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.