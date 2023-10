Lovely Fox est un jeu d'habillage en 2D dans lequel vous pouvez personnaliser l'apparence de votre adorable personnage de renard. Choisissez parmi près d'une douzaine de motifs de fourrure, différentes couleurs d'yeux, différents types d'oreilles, visages, queues, museaux, vêtements, accessoires et bien plus encore ! Vous pouvez même changer l'arrière-plan en terres d'hiver, en vue sur la ferme ou en nature magnifique. La meilleure partie est que vous pouvez télécharger une photo de votre renard lorsque vous avez terminé. Allez-y et partagez votre superbe création avec vos amis. Appuyez sur les icônes sur les côtés pour essayer différents éléments. Appuyez sur la coche verte pour enregistrer une photo. Sélectionner - Bouton gauche de la sourisLovely Fox est créé par Snails Animation. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

