Diff est un jeu de réflexion qui vous présente un groupe d'éléments et vous essayez de repérer les différents. Le jeu affichera un ensemble de la même lettre, icône ou emoji. Votre travail consiste à détecter celui qui ressemble ou se comporte différemment et à cliquer dessus dès que vous le pouvez. Cette différence peut résider dans la couleur, la taille, la direction ou le style d’animation de l’élément. Faites-vous suffisamment attention aux détails pour terminer Diff sans faire d'erreur ? Utilisez le curseur de votre souris pour sélectionner, faire glisser et déplacer des objets. Diff est créé par PixelJam. Découvrez leurs autres jeux Cheap Golf et Dino Run sur Poki !

Site Web : poki.com

