One More Dash, la suite de One More Line, est un jeu d'adresse de SMG Studios dans lequel vous devez vous précipiter d'anneau en anneau pour voir jusqu'où vous pouvez atteindre. Vous pensez avoir ce qu'il faut pour conquérir One More Dash, le jeu d'une simplicité trompeuse de course et de timing ? Avec plus de 200 missions fringantes à accomplir, le deuxième volet de la série de jeux One More ne déçoit pas. Votre objectif est simple, foncez rapidement de cercle en cercle pour continuer votre ronde. Faites très attention à votre timing ! Frappez les parties solides et votre sprint est terminé ! Contrôles: Espace - Tiret À propos du créateur : One More Dash est le troisième volet de la série One More de SMG Studios, basé à Melbourne, en Australie. La série comprend également One More Line et One More Bounce. Ils sont également les créateurs de Super One More Jump, Thumb Drift, etc.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à One More Dash. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.