Caesar's Day Off est un jeu de simulation amusant dans lequel vous êtes Jules César et vous avez une journée libre devant vous. Avez-vous déjà rêvé d'être un empereur épuisé qui souhaite simplement profiter d'un jour de congé ? Vous êtes au bon endroit ! Faites des gestes simples de la main pour communiquer avec vos sujets. Lorsque vous approuvez quelque chose, vous pouvez lever le pouce. Faites le geste inverse lorsque vous souhaitez que quelqu'un soit mangé par votre lion. Lourde est la tête qui porte la couronne, mais plus lourde est le corps si César ne commande pas la salade. Accepter (pouce vers le haut) - touche fléchée vers le haut ou glisser vers le haut Refuser (pouce vers le bas) - touche fléchée vers le bas ou glisser vers le bas Le jour de congé de César a été créé par Seufz Studio. Jouez à leur autre jeu sur Poki : Murder.

Site Web : poki.com

