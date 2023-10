G-Switch 3 est un jeu d'adresse défiant la gravité et le troisième volet de la série G-Switch de Serius Games. Dans le jeu, vous pouvez jouer avec jusqu'à 7 amis en mode multijoueur ou jouer en solo avec les modes Campagne et Sans fin. Basculez entre les murs, les sols et les plafonds et tentez de survivre à une multitude de pièges mortels ! Jouez gratuitement à G-Switch 3 pour savoir si vous avez ce qu'il faut. Ne restez pas là : relevez le défi en ligne G-Switch 3 et maîtrisez votre environnement ! Bouton gauche de la souris / n'importe quelle touche du clavier - SwitchG-Switch 3 est créé par Serius Games travaillant au Portugal. Ils sont également les créateurs de G-Switch et G-Switch 2.

Site Web : poki.com

