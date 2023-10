Bombhopper.io est une fusion sympa entre un jeu de réflexion et un jeu d'adresse. Vous êtes un personnage en bloc et vous pouvez vous déplacer en utilisant le recul des bombes que vous lancez. Essayez d'atteindre la porte verte pour terminer le niveau. Les premiers niveaux sont plus ou moins faciles, mais après un certain temps, vous êtes vraiment mis au défi. Le timing est primordial dans ce jeu et essayez d'obtenir 3 étoiles pour chaque niveau que vous terminez. Utilisez votre souris pour viser vos bombes et voler vers l'avant en utilisant le recul. Astuce : Parfois, un niveau nécessite une réponse rapide pour obtenir trois étoiles. Utilisez 'r' pour redémarrer afin de pouvoir cliquer tout de suite. Bombhopper.io a été créé par Julien Mourer alias Getkey qui, curieusement, a une assonance avec Yeti. Il s'agit d'un développeur français basé dans une grotte dans les montagnes près de Grenoble.

Site Web : bombhopper.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à BombHopper.io. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.