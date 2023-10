Faites équipe pour aller n'importe où dans l'univers ! Max et Mink forment un couple d'animaux courageux. Dans ce jeu à deux joueurs, vous pouvez contrôler les deux créatures en même temps ou séparément. Votre mission est d'aider le duo à atteindre la porte dans chaque niveau. Max peut voler, se pencher et s'étirer pour permettre à Mink d'aller plus haut. Essayez de vous rendre seul à la porte ou demandez de l'aide à un ami. L'amitié est tout ce dont vous avez besoin !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Max and Mink. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.