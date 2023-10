Échangez des morceaux de fruits pour résoudre le puzzle et marquer ! Fruity Party comprend des grappes de raisins, des pommes, des bananes et des poires. Vous pouvez faire éclater n'importe quel groupe de trois pièces identiques ou plus. La boule disco zappera chaque tuile représentant un certain type de fruit !

Site Web : poki.com

