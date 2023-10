Avec Solitaire : Jouez à plus de 500 versions du jeu : dont Klondike Turn 1 et Turn 3, Spider Solitaire, FreeCell, Pyramid et Golf. Annuler des mouvements - Faire un mauvais mouvement ? Nous vous laissons annuler facilement. Suivez vos mouvements et votre temps - Si vous aimez jouer, vous souhaiterez suivre le nombre de mouvements nécessaires pour gagner une partie et le temps que cela prend. Mettez-vous au défi de battre vos records de temps et de nombre de mouvements. C'est en forgeant qu'on devient forgeron! Créez un compte gratuit - Si vous le souhaitez, vous pouvez créer un compte pour sauvegarder une partie et reprendre là où vous l'avez laissé sur n'importe quel appareil. Nous suivrons même tous les jeux auxquels vous avez joué, y compris votre temps nécessaire pour les terminer et le nombre total de coups. Vous pourrez voir comment vous vous améliorez avec le temps. Pas de publicité - Nous savons que les publicités peuvent être distrayantes lorsque vous jouez à un jeu et ralentir l'expérience. Il n'y a aucune annonce sur notre site. Jeu du jour - Chaque jour, jouez à un nouveau jeu gagnable. Profitez d'un design et d'animations épurés - Nous avons conçu nos cartes à jouer pour qu'elles soient classiques et épurées, afin qu'elles soient faciles à lire. Nos animations vous maintiennent engagé. Vous pouvez également personnaliser les designs et les cartes à jouer.

Site Web : solitaired.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Solitaired. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.