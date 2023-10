Il y a une nouvelle joueuse en ville, la Jelly Queen qui bouge et bouge, et elle est là pour vous défier dans une partie de Candy Crush Jelly Saga ! Quels que soient vos mouvements préférés, vous feriez mieux d'espérer qu'ils soient suffisamment Jellylicious pour affronter la puissante Jelly Queen. Le jeu imparable à tartiner ! La nouvelle Candy Crush Jelly Saga regorge de modes de jeu, de fonctionnalités et de combats de boss délicieux mettant en vedette la Jelly Queen ! En incarnant Jenny, montrez vos mouvements Jellylicious et échangez à tour de rôle des bonbons contre la Jelly Queen qui bouge. Chaque mouvement doux répandra plus de gelée et celui qui en répandra le plus remportera le niveau ! Il y a également de superbes nouveaux bonbons, un nouveau booster merveilleux et un monde de rêve au sommet des arbres à explorer dans le Royaume des bonbons ! Royal Championship est le nouveau mode VS de Candy Crush Jelly Saga. Les joueurs s'affronteront 1:1 dans des tours de jeu rapides en temps réel ! Gagnez un gros lot de récompenses en complétant une séquence de victoires consécutives et en terminant dans la moitié supérieure du classement. Plus la position est élevée, plus la récompense est importante ! As-tu ce qu'il faut? Affrontez cette délicieuse saga seul ou jouez avec des amis pour voir qui obtiendra le meilleur score !

Site Web : king.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Candy Crush Jelly Saga. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.