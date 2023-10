Les créateurs de Candy Crush Saga et Farm Heroes Saga présentent Blossom Blast Saga, un jeu de liaison téléchargeable gratuitement ! Associez et reliez des tonnes de jardins remplis de fleurs pour faire fleurir des bourgeons colorés en de belles fleurs avant de manquer de mouvements ! Associez 3 fleurs ou plus du même type pour les faire pousser et regardez-vous déclencher une réaction en chaîne passionnante de fleurs épanouies ! Parcourez une vaste sélection de jeux de réflexion assortis, mais faites attention aux mauvaises herbes !

Site Web : king.com

