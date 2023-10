Par les créateurs de Candy Crush Saga et Farm Heroes Saga, King présente Pet Rescue Saga ! Associez deux blocs ou plus de la même couleur pour terminer le niveau et sauver les animaux ! C'est votre travail de créer des associations et de libérer les animaux, mais rappelez-vous : les mouvements sont limités, alors planifiez-les soigneusement. Vos compétences en matière de puzzle seront testées avec des heures de plaisir à associer des cubes ! Relevez le défi de cette saga déroutante ou jouez contre vos amis pour voir qui peut obtenir le meilleur score !

Site Web : king.com

