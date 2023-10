Les créateurs de la légendaire Candy Crush Saga présentent Candy Crush Soda Saga ! Des bonbons uniques, des combinaisons encore plus divines et des modes de jeu stimulants débordant de soda violet et de plaisir ! Cette aventure de puzzle alléchante étanchera instantanément votre soif de plaisir. Rejoignez Kimmy dans son voyage juteux pour trouver Tiffi, en changeant et en vous frayant un chemin à travers de nouvelles dimensions de gameplay magique. Affrontez cette saga Sodalicious seul ou jouez avec des amis pour voir qui peut obtenir le meilleur score ! Les mises à jour mensuelles de la saison vous proposent des quêtes uniques et un gameplay passionnant à explorer ! Terminez des quêtes pour progresser dans le Season Pass tout en gagnant des récompenses et des boosters pour vous aider dans votre saga. Montrez votre côté compétitif dans la course par épisode ! Affrontez d'autres joueurs pour voir qui peut terminer les niveaux le plus rapidement et progresser le plus rapidement. Ou travaillez en équipe dans le mode de jeu 4 in a Row où les joueurs travaillent ensemble pour obtenir des récompenses Sodalicious !

Site Web : king.com

