Match Arena est un jeu de puzzle de type match-3 multijoueur amusant en HTML5, créé par The Pew Pew. Chaque match vous opposera à un autre joueur du monde entier ! Remplissez un objectif précis afin de tout gagner tout en surveillant votre adversaire en temps réel. Cependant, vous n'aurez qu'un nombre spécifique de mouvements dans votre jeu de match 3, alors utilisez-les à bon escient ! Contrôles : Souris - Cliquez pour échanger des tuiles et en faire correspondre trois à la suite ! À propos du créateur : Match Arena est créé par The Pew Pew.

