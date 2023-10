Tic Tac Toe est un jeu de réflexion pour deux joueurs, appelés "X" et "O", qui marquent à tour de rôle les espaces dans une grille 3×3. Le joueur qui a réussi à placer trois marques respectives sur une rangée horizontale, verticale ou diagonale remporte la partie. Il existe également une option pour jouer en solo et l'appareil jouera avec vous. Le mode multijoueur signifie également Humain contre Humain. Vous pouvez jouer à des jeux de réflexion gratuits avec vos amis et votre famille. TicTacToe est jouable à la fois sur votre ordinateur et sur votre téléphone mobile ! Utilisez votre souris pour déplacer les pièces. Faites un clic gauche ou appuyez pour interagir. Tic Tac Toe a été créé par Playtouch ! TicTacToe est jouable à la fois sur votre ordinateur et sur votre téléphone mobile sur Poki gratuitement : TicTacToe

Site Web : poki.com

