Avalanche est un jeu d'adresse créé par Nitrome. Dans ce jeu, vous incarnez un pingouin sur un traîneau dont le but principal est de distancer une avalanche. Alors réfléchissez bien et franchissez tous les obstacles dangereux qui se dressent sur votre chemin. Il existe deux modes de jeu dans Avalanche : Le mode histoire classique dans lequel vous pouvez jouer à travers 15 niveaux. Ou essayez le mode survie dans lequel vous continuez à vous éloigner de l’avalanche jusqu’à perdre la partie. Combien de poissons pouvez-vous attraper dans Avalanche sans tomber ?Accélération - D ou flèche droiteFreinage - A ou flèche gaucheSauter - W ou flèche haut (maintenez enfoncée pour sauter plus haut)Avalanche a été créé par Nitrome en tant que jeu flash et ensuite émulé en HTML5 par AwayFL. Jouez aux autres jeux flash de Nitrome sur Poki : Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Mutiny , Skywire, Twin Shot, sujet de test vert et sujet de test bleu

Site Web : poki.com

