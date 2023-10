Partez à la conquête des niveaux de feu et de glace dans Fireboy et Watergirl 3 ! Aidez les personnages opposés à travailler ensemble pour voyager sur des plateformes dangereuses. Fireboy doit éviter l'eau et Watergirl périra dans la lave. Utilisez des pouvoirs spéciaux pour dégager un chemin sûr et échapper au Temple de Glace !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Fireboy and Watergirl 3. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.