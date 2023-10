Boost Buddies est un jeu d'arcade ludique créé par Raiyumi. Testez vos capacités de réaction et récupérez la couronne pour passer au niveau suivant. Mais attention ! Le boosting devient difficile à mesure que vous avancez ! Éloignez-vous des lasers, des marteaux, des ennemis et bien plus encore pour atteindre le sommet. Jouez à Boost Buddies sur Poki et débloquez plus de personnages comme Whaley, Cat Bird, Mme Unicorn et plus encore ! Boost Buddies est disponible pour jouer gratuitement sur ordinateur et sur le Web mobile. Contrôles: Barre d'espace/appuyez sur - Sauter À propos du créateur : Boost Buddies est créé par Raiyumi, basé aux États-Unis. Ils sont également les développeurs de Cat Bird.

Site Web : poki.com

