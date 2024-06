Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Dungeons and Blades est un jeu passionnant à la première personne dans lequel vous incarnez un courageux guerrier en mission pour récupérer le trésor volé du roi ! Combattez des vagues de monstres insectes bloquant votre chemin, en utilisant votre force et vos compétences pour les vaincre. En utilisant différentes combinaisons de coupures, de poussées et de blocages, vous pouvez créer des attaques dévastatrices qui élimineront n'importe quel ennemi. Trouvez différentes armes, boucliers et enchantements pour vous aider tout au long du chemin. Êtes-vous prêt à récupérer le trésor et à sauver le royaume dans Dungeons and Blades ?

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Dungeons & Blades. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.