Mutazone est un jeu d'action et d'aventure dans lequel vous devrez survivre aux vagues de zombies, de mutants et d'autres créatures qui s'abattent sur vous. Prenez le contrôle de votre propre survivant, que vous pouvez personnaliser avec différents vêtements, coiffures, animaux de compagnie et armes. Vos armes tirent automatiquement, c'est donc à vous de vous promener dans la zone et d'attaquer autant de monstres que possible tout en essayant d'échapper à leur emprise. Vous gagnerez de la boue verte et passerez au niveau supérieur à mesure que vous faucherez vos innombrables ennemis, comme dans d'autres jeux de rogue-lite et de jeu de rôle. Une fois que vous avez rassemblé suffisamment de matière gluante, vous débloquez un pouvoir aléatoire qui changera votre façon de jouer. Choisissez le bonus que vous recevrez car cela aura des conséquences. Élaborez une stratégie pour le développement de votre héros et assurez-vous de choisir uniquement les meilleurs pouvoirs pour vous aider à passer la nuit. Il existe des pouvoirs comme la guérison, une puissance d'attaque accrue, un rayon de frappe élargi et même des armes passionnantes comme des missiles à tête chercheuse et des lasers ! Assurez-vous de récupérer les coffres pour débloquer des récompenses surprenantes ! Pouvez-vous survivre contre les hordes de morts-vivants dans Mutazone ?

Site Web : poki.com

