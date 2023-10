Day of Meat : Radiation est un jeu de tower defense inactif qui consiste à rester en vie dans un désert post-apocalpytique. Après la destruction de la planète par un événement apocalyptique, des monstres radioactifs ont commencé à faire des ravages. Il est de votre devoir de vous protéger, vous et votre base, des vagues de monstres effrayants qui vous attaquent. Votre base tirera automatiquement sur tous les ennemis, mais votre travail consiste à rechercher et à améliorer efficacement la base sans être submergé par des hordes. Découvrez et améliorez de nouvelles armes, installations, projectiles, régénération de santé, pouvoirs uniques surprenants et bien plus encore ! Faites attention au fait que les améliorations que vous appliquez dans le laboratoire seront permanentes. Gardez donc un bon équilibre entre la recherche en temps réel et les mises à niveau du laboratoire, et assurez-vous d’accélérer le jeu chaque fois que nécessaire. N'oubliez pas de le partager avec vos amis pour voir qui peut rester en vie plus longtemps ! Cliquez ou appuyez sur une mise à niveau en bas de votre écran. Si le bouton est vert, vous disposez de suffisamment de fonds pour le rechercher. S'il est rouge, vous devez en économiser davantage. Day of Meat est créé par Lampogolovii. Jouez à leur autre jeu de tir inactif sur Poki : Day of Meat ! Vous pouvez jouer à Day of Meat : Radiation gratuitement sur Poki. Day of Meat : Radiation peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

