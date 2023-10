Jouez à State of Survival: The Zombie Apocalypse en ligne gratuitement avec le cloud mobile now.gg. Six longs mois se sont écoulés depuis le début de l’apocalypse zombie qui a mis fin aux civilisations de l’humanité. Désormais, seuls vous et un groupe de vos amis les plus proches pouvez lutter contre les hordes infinies de monstres morts-vivants qui envahissent les rues de cette ville. Construisez les défenses de votre ville contre les armées de zombies et gardez votre peuple en vie dans ce jeu de stratégie de survie pour Android.

Site Web : now.gg

