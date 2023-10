Ground Digger est un jeu d'arcade décontracté développé par IP Zlata Roshchina. Dans ce jeu, vous possédez une entreprise de fouilles et toutes les richesses vous appartiennent. Extrayez et creusez profondément dans la terre pour découvrir des morceaux d'or, des pierres précieuses et divers types de minéraux. Améliorez vos outils et allez encore plus loin, là où se trouvent les richesses les plus rares et les plus précieuses. Il y a beaucoup de surprises dans ce concert, et tout ce que vous avez à faire est de creuser. Sélectionnez l'un des trois itinéraires pour découvrir toutes les richesses qui se cachent en dessous. Creusez - Cliquez avec le bouton gauche de la souris. Ground Digger est créé par IP Zlata Roshchina. Ils ont un joli jeu de plateforme d'arcade sur Poki : Sweet Run.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Ground Digger. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.