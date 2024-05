Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Blob Drop est un jeu de pastèque amusant dans le genre populaire Suika. Il s'agit d'un jeu de puzzle de fusion dans lequel vous déposez stratégiquement différents types de blobs dans une tasse. Regardez les blobs rebondissants tomber un par un, et lorsque deux blobs du même type se rencontrent, ils fusionnent pour former un blob plus grand ! Votre objectif est de créer la plus grosse goutte possible sans faire déborder la tasse. Si la tasse est trop pleine et qu'une goutte déborde, la partie est terminée ! Quelle taille pouvez-vous agrandir votre blob ?

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Blob Drop. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.