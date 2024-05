Fruit Wheel amène le jeu classique de pastèque et Suika à un nouveau niveau ! Visez soigneusement et tirez sur divers objets du centre vers la roue. Regardez deux objets identiques se rencontrer et fusionner en quelque chose de plus grand et de meilleur ! Commencez avec de délicieux plats et débloquez de nouveaux niveaux passionnants mettant en vedette des poissons, des animaux et bien plus encore. Utilisez des aimants pour attirer des objets similaires ensemble pour des combinaisons épiques. Combien de niveaux pouvez-vous débloquer ?

Site Web : poki.com

