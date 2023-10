Idle Ants est un jeu de simulation dans lequel vous commandez une armée de fourmis affamées pour collecter de la nourriture. Aidez-les à se séparer et à rapporter diverses collations, fruits, légumes, viandes et même objets non comestibles dans le terrier souterrain. Cliquez, appuyez ou appuyez à plusieurs reprises sur espace pour que vos fourmis travaillent plus efficacement. Améliorez votre colonie en utilisant les trois boutons en bas de l'écran. Boostez la « Vitesse » pour que votre colonie travaille plus rapidement, les « Ouvriers » pour recruter une nouvelle fourmi et la « Force » pour que vos fourmis transportent des morceaux plus gros. Plus vous jouez, plus vous rencontrerez des cartes et des objets sympas. Plage, parc, salle de classe, cuisine, carnaval, couverture de pique-nique, place de la ville et plus encore ! Pouvez-vous et vos fourmis visiter tous les endroits qu'Idle Ants a à offrir ? Envoyez vos fourmis démonter un objet et aidez-les à ramener les pièces chez elles. Boostez la « Vitesse » pour que votre colonie travaille plus rapidement, les « Ouvriers » pour recruter une nouvelle fourmi et la « Force » pour que vos fourmis transportent des morceaux plus gros. Continuez à dévorer des objets pour remplir le compteur d'aventure en haut. Une fois la barre remplie, vous débloquerez une nouvelle zone. Idle Ants est multiplateforme. Vous pouvez y jouer sur votre ordinateur à la maison ou sur votre téléphone en déplacement. Idle Ants a été créé par Madbox, une société de développement de jeux basée en France. Ils sont les créateurs des jeux d'adresse addictifs les plus populaires Poki : Stickman Hook et Parkour RaceIdle Ants a été créé à l'aide de Construct 3. Idle Ants est sorti le 2 décembre 2021. Appuyez ou cliquez à plusieurs reprises pour donner à vos fourmis ouvrières une augmentation de vitesse temporaire.

