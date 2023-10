Tunnel Rush en ligne est l'expérience solo 3D ultime. Frayez-vous un chemin à travers les grottes et les tunnels. Chaque niveau de Tunnel Rush vous plonge dans un kaléidoscope tourbillonnant de dangers et de tunnels 3D. Jouez à Tunnel Rush pour éviter les barrières en utilisant uniquement votre intelligence et votre clavier. Voulez-vous tester votre vitesse de réaction ? Jouez à Tunnel Rush en ligne dès maintenant et poussez vos compétences à l'extrême. Il n'y a qu'une seule façon de montrer à ces barrières qui est le patron, alors jouez à Tunnel Rush sur Poki pour montrer ces réactions ultra-pointues. Tunnel Rush propose désormais un mode deux joueurs sympa. Faites la course les uns à côté des autres sur le même écran et voyez lequel d'entre vous remporte la course dans les tunnels ! Touches fléchées gauche et droite / A, D - Déplacer vers la gauche et la droite Espace - Pause / redémarrage - Essayez d'anticiper les dangers et de vous y préparer tôt. - Certaines barrières vont bouger, alors assurez-vous d'être en avance sur leur position. - Tunnel Rush a l'air rapide, mais vous aurez tout le temps d'esquiver chaque obstacle. Tunnel Rush est créé par le studio britannique Deer Cat Games qui a également créé une suite au jeu sous la forme de Tunnel Rush 2. créateur derrière Wave Rider et Super-Speeder.

Site Web : poki.com

