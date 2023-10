Lutte! Tuer! Évoluer! Bienvenue sur EvoWars! Soyez prêt ! Votre tâche est de devenir le plus grand guerrier de l'arène Deathmatch ! Combattez des hordes d'adversaires ! Tuez vos adversaires et collectez des orbes pour gagner de l'expérience et des points ! Évoluez en taille et en apparence pendant la bataille et devenez le géant tout-puissant de l'arène ! Débloquez les 30 évolutions !! N'oubliez pas que la taille compte, mais ce n'est pas le plus important ! Les grands géants tombent généralement sous l’épée de petits guerriers rapides. Parviendrez-vous à devenir le géant légendaire de l'arène ? Essayez maintenant!

Site Web : evowars.io

