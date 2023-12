Prenez votre épée et entrez sur le ring dans Last Warriors ! Choisissez votre personnage préféré parmi une liste de huit et combattez vos amis. Chaque guerrier a sa propre spécialité. Par exemple, Haru le Ninja est très rapide et peut sauter très haut, mais ses attaques ne sont pas aussi puissantes que celles de Kalah le Chasseur. Essayez chaque combattant pour voir lequel correspond le mieux à votre style de jeu ! Si vous jouez seul, vous pouvez accéder au mode Tournoi ! Ici, vous affrontez tous les Warriors les uns après les autres. Seul le combattant le plus fort et le plus habile peut arriver au bout et affronter le boss final. Serez-vous capable de les vaincre et de devenir le Champion des Derniers Guerriers ?

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Last Warriors. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.