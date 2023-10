Entrez dans la peau d'un flingueur de l'ère du Far West à Westoon ! Avec votre fidèle six-shooter à vos côtés, vous éliminerez vos adversaires et montrerez à tous à qui appartient vraiment le Far West. Dans Deathmatch, prouvez que vous êtes l'homme sans nom ultime en abattant tous ceux qui viennent vous prendre la vie. Si vous avez envie de faire équipe avec un groupe, Team Deathmatch vous permet de rejoindre l'un des deux camps suivants : les shérifs législateurs nettoyant le Far West, un criminel à la fois, ou les hors-la-loi qui ne répondent à personne. Commandes W/A/S/D - Run Shift - Sprint Spacebar - Jump LMB - Shoot R - Reload

Site Web : poki.com

