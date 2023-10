Dans ce jeu de tir à la première personne au rythme rapide et intense, vous êtes mis dans la peau d'un tueur à gages de la mafia, luttant pour le pouvoir contre d'autres tueurs à gages de la mafia tout en éliminant votre cible avec une gamme d'armes. Vous recevez votre briefing cible au début de chaque mission, avec le lieu où vous avez tué dans une ville immense et chaotique. En plus d'éliminer vos cibles, vous devez être constamment à la recherche d'ennemis impitoyables issus de gangs mafieux en guerre. Prouvez que vous êtes le gangster ultime en accomplissant vos missions à la perfection, en accumulant le plus grand nombre de victimes et en devenant le meilleur tueur à gages professionnel de la ville. Faites-vous un nom dans Gangster Contract Mafia Wars !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Gangster Contract Mafia Wars. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.